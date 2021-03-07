«وقفة رجالة» يتحدى كورونا ويقترب من 20 مليون جنيه

يواصل الفيلم الكوميدي الجديد «وقفة رجالة»، حصده لإيرادات شباك التذاكر المصري بشكل مميز بعد تحقيقه إيرادات قياسية مع استمراره بدور العرض السينمائي، رغم الظروف التي تمر بها صناعة السينما بسبب فيروس كورونا المستجد.وحصد الفيلم حتى الآن 19 مليون و900 ألف جنيه بشباك التذاكر رغم الصعوبات التي تواجه الأعمال الفنية بسبب فيروس كورونا، وقلة عدد جمهور السينما بشكل عام وتفوق الفيلم على كل الأعمال العربية والأجنبية المتواجدة في شباك التذاكر.و فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.ويشارك في بطولة الفيلم كلا من ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.