طلاب «تانية ثانوي»: نظام الأسئلة الاختيارية رحمنا من الإجابات المقالية

أدى طلاب الثاني الثانوي بالإسكندرية، اليوم الأحد، الامتحان في مادتي التاريخ والفيزياء، وذلك في وقت استغرق 60 دقيقة، من خلال «التابلت».وقالت الطالبة حلا ماهر، شعبه أدبي، إن امتحان مادة التاريخ كان يحتاج وقت إضافي؛ نظرًا لوجود بعض الأسئلة التي تحتاج مزيد من التفكير، مضفية: «نظام الاسئلة الاختيارية رحمتنا من الإجابات المقالية».فيما أشارت الطالبة رضوى متولي، شعبة علمي: إلى أن «الامتحان في مجمله ليس صعبًا».من جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد، وكبل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الامتحانات تتم مراقبتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للاستجابة السريعة لأي شكاوى.وأشار «سعد»، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي٤٠٥٩١ طالبًا وطالبة، ويؤدون الامتحانات وسط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام التام بالكمامات، والتباعد والمسح الحراري والتعقيم قبل وبعد كل امتحان.