طالبات الثاني الثانوي بمدرسة علي فهمي: نؤدي الامتحان باستخدام «الباقات الشخصية» (فيديو)

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمي والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" بمنطقة الجيزة صباح اليوم الأحد بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.وتواجدت "الدستور" محيط المدرسة لرصد آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، والتي جاءت على النحو التالي.قالت شهد محمد طالبة بالصف الثاني الثانوي شعبة أدبي، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وتواجد بيها بعض الأسئلة التي تحتاج لمزيد من التفكير، ولكن يمكن تجاوزها سريعا، لافتة إلى أن التسريب أصبح معتاد يوميًا والسيستم يعمل من خلال الباقات الخاصة وليس المدرسة.بينما لفتت تقى وائل إحدى طالبات الشعبة العلمية، إلى أن امتحان مادة الفيزياء كان بمستوى الطالب الفوق متوسط وتواجدت فيه بعض الصعوبات كطبيعته، مؤكدة على أن التسريب غير مؤثر خاصة وأنه غير مسموح بدخول الهواتف داخل اللجنة.أكدت مريم طالبة بالشعبة العلمية، أن امتحان مادة الفيزياء أفضل المواد منذ انطلاق الامتحانات خاصة وأن المواد السابقة كان بها بعض الصعوبات، لافتة إلى أن المدرسة مشددة على الإجراءات الوقائية ولكن الطلاب هم المخالفين لها.