الصين: التعديلات في قواعد انتخابات هونج كونج «منصفة»

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، أن مقترح بكين المثير للجدل بشأن منح البر الرئيسي حق الاعتراض في الانتخابات التشريعية في هونج كونج "قانوني ومنصف ومنطقي"، وذلك بعدما واجهت الخطوة انتقادات اعتبرت أنها تمثّل اعتداء على الحريات في المدينة.وتم تقديم التشريع بشأن السماح لحكام الصين الشيوعيين بالتدقيق في جميع المرشحين للانتخابات في هونج كونج، الجمعة، لدى افتتاح أعمال مجلس الشعب في بكين.وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الشعب في بكين، إن التغيير المقترح ضروري "للمحافظة على دوام السلم والاستقرار في هونج كونج" بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية كانت ضخمة وتخللتها أعمال عنف أحيانا في 2019.وأفاد وانغ، الأحد، بأن القواعد الجديدة المقترحة ستدعم "انتقال هونج كونج من الفوضى إلى الحوكمة" وتعد "دستورية تماما".