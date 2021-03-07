توقيت حاسم وموقف موحد.. إشادات عالمية بزيارة السيسي للسودان

سلطت العديد من التقارير العالمية والصحف السودانية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان أمس السبت، وعقد قمة ثنائية في الخرطوم، مؤكدة أن الزيارة تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق في قيادة المرحلة التاريخية الحالية عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.-أسوشيتد برس: مصر أعادت بناء علاقاتها مع السودانعلى المستوى الدولي، أبدت وكالة "أسوشيتد برس" اهتماما بزيارة الرئيس السيسي إلى السودان، وقالت إن الزيارة تأتي في مرحلة تشهد تقاربًا كبيرًا بين البلدين، مشيرة إلى أن "مصر سعت خلال الأعوام القليلة الماضية لإعادة بناء علاقتها مع الجار الجنوبي، لا سيما منذ انطلاق مسيرة التغيير والإصلاح في السودان بعد سقوط حكم البشير.وتابعت الوكالة أن الفترة الماضية شهدت تعاونا كبيرا بين مصر والسودان، فضلا عن تبادل الزيارات بشكل منتظم بين كبار المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، كما وقع البلدان الأسبوع الماضي اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري في مرحلة ومنطقة تشهدان تحديات أمنية متزايدة.- رويترز: مصر تدعم السودان في قضاياها النزاعية مع إثيوبياسلطت وكالة "رويترز" الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى السودان وتأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.َوذكرت الوكالة أن السودان يخشى من أن سد النهضة، الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، قد يزيد من مخاطر الفيضانات ويؤثر على التشغيل الآمن لسدود النيل السودانية.وتابعت رويترز، أن مصر أعربت عن دعمها للسودان وسيادته على أراضيه في قضية الخلاف الحدودي بين الأخير وإثيوبيا، والتي تشهد تعدي قوات إثيوبية وميليشيات شبه نظامية على أراض داخل حدود السودان، بما أسفر عن مقتل عسكريين ومدنيين سودانيين في هجمات متفرقة.- فرانس برس: مصر والسودان يوحدان موقفهم ضد إثيوبياأبرزت وكالة "فرانس برس" باهتمام زيارة السيسي إلى السودان، مشيرة إلى أن الزيارة، والتي تعد الأولى منذ الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تلقي بظلالها على موقفهما الموحد ضد إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة.وقالت الوكالة الفرنسية، إن الزيارة تؤكد تطابق رؤية مصر والسودان في رفضهما لسياسة "الأمر الواقع" وإجراءات أحادية التي تمارس من قبل إثيوبيا.وأشارت إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمة في المؤتمر الصحفي بالخرطوم، عقب المباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، وتأكيده على رفض "أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب".- "أخبار اليوم" السودانية: زيارة السيسي تعكس الإرادة القوية بين البلدينعنونت صحيفة "أخبار اليوم" السودانية، صفحاتها الأولى بتصريحات الرئيس السيسي وتأكيده على سعي البلدين إلى "وضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها، بما يعكس تلاقي إرادتنا السياسية القوية في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الجهد المشترك المكثف الذي يلبي مصلحة وتطلعات الشعبين الشقيقين".- زيارة السيسي تتصدر الصفحة الأولى في صحيفة "الوطن" السودانيةأبرزت صحيفة "الوطن" السودانية في صفحتها الأولى، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للخرطوم، وأكدت الصحيفة أيضا حدوث اتفاق بين السودان ومصر على ملف سد النهضة والقضايا الإقليمية، مشيرة إلى لقاءات الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك."السوداني": الزيارة تمثل دعما وسندا للسودان وشعبه وثورتهاهتمت صحيفة "السوداني"، بتأكيد الرئيس السيسي مناقشة عدد من المشروعات الحيوية بين مصر والسودان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة.ونقلت الصحيفة السودانية عن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قوله إن "زيارة السيسي تأتي في مرحلة انتقالية صعبة تحتاج إلى دعم الأصدقاء والأشياء"، مؤكدًا أن الزيارة تمثل دعما وسندا للسودان وشعبه وثورته، فيما أشارت إلى أن دقلو قدم شرحا للرئيس السيسي حول سير تنفيذ اتفاق السلام.كما لفتت الصحيفة إلى مناقشة السيسي وبرهان تنفيذ مشاريع حيوية بين البلدين مثل الربط الكهربائي والصناعة، مشيرة إلى تأكيد السيسي على مواصلة دعم مصر لمقترح السودان الخاص بتشكيل وساطة رباعية لمفاوضات سد النهضة من الاتحاد الإفريقي، َونقلت عن السيسي قوله "تطابقنا رؤانا على رفض الملء الأحادي لسد النهضة من قبل إثيوبيا".-"التيار": الزيارة تعكس تطابق رؤى البلدين على رفض الملء الأحادي لسد النهضةشددت صحيفة "التيار" السودانية على أن زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم شهدت توحيد المواقف بين البلدين في مفاوضات سد النهضة، مبرزة تأكيد الرئيس السيسي لتطابق رؤى البلدين، على رفض الملء الأحادي لسد النهضة من قبل أثيوبيا.- التليفزيون السوداني: توقيت الزيارة هام للغايةاهتم تلفزيون السودان بزيارة السيسي، حيث خصص التلفزيون حلقة من برنامج "حوار البناء الوطني"، وهو واحد من أهم البرامج السياسية في السودان، ويقدمه مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان أحمد لقمان لتناول الزيارة.واستضاف البرنامج، وزير الثقافة والإعلام السابق فيصل محمد صالح، نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين، ورئيس تحرير صحيفة "إيلاف" خالد التيجاني، وأكد الضيوف أهمية الزيارة في توقيتها والملفات التي تناولتها.