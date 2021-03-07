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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:09 ص
مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي
أسيوط - محمد أبو شادي:
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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، من أعمال الإحلال والتجديد بعدد (2) مروق بمحطة أبوتيج المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 لث لتغذى المحطة مدينة أبوتيج بالكامل وجميع القري التابعة لها، والذى يصل تعدادهم إلى حوالى 500 ألف مواطن من الأهالى القانطين بالمنطقة.

وجاءت أعمال الإحلال والتجديد ضمن الخطة المالية السنوية التى تعتمدها الشركة كل عام مالي لرفع كفاءة جميع الأصول الثابتة التي تضمها الشركة لإطالة عمرها الإفتراضي وتقليل الفاقد من المياه المنتجة ورفع جودة مياه الشرب انسجامًا مع الفكر الواعي بأهمية الحفاظ على الماء كعنصر جوهرى لتحقيق التنمية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة خصصت من خطتها المالية 15 مليون جنيها لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمروقات ومرشحات محطة أبوتيج المرشحة وأحواض الترسيب أيضًا ومحابس الضغط العالي ومحابس صالة المواسير وعدد (8) فلاتر تعمل على تحسين جودة المياه المنتجة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك باستخدام أحدث الأساليب والدهانات العازلة، وتعديل أنظمة طرد الروبة واستحداث أنظمة أخرى ميكانيكية تعمل بصورة آلية، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.

وأضاف أنه جارى عمل إحلال وتجديد لعدد (٤) مروق بمحطات نزلة عبد اللاه المرشحة، وعدد (٢) مروق بمحطة مياه منفلوط،، بالإضافة لمنظومات معالجة مياه الروبة، مؤكدًا أن أعمال الاحلال والتجديد الموجهة لإعادة تأهيل محطات مياه الشرب والارتقاء بمنظومات العمل المؤسسي يعد من أهم أهداف الشركة وطريقها المستقيم لتحقيق رؤيتها ومنهجيتها المستحدثة بإذن الله تعالى.
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة
مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

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مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

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