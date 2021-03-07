تقلب في درجات الحرارة وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذا الأسبوع يشهد تقلبات واضحة في درجات الحرارة.وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال فترات النهار، بشكل مؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن ثم يحدث انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى، مؤكدا انتهاء فصل الشتاء يوم 20 مارس الجاري.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 7 مارس، متوقعة أن تسود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشرقية والغربية.ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وتكون الرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرياح نشطة ومعتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على وسط سيناء والرياح معتدلة.