انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الصف الثاني الثانوي، في مادتي اللغة الفيزياء لطلاب شعبة العلمي والتاريخ لطلاب شعبة الأدبي.ويتابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحان الالكتروني بالمدارس للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.وقال "وكيل الوزارة" إن امتحانات سنوات النقل بمدارس المحافظة بنوعياته المختلفة تسير بانتظام مؤكدا على تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.ويتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وهو الامتحان المتعدد.