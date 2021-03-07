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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب غاضب بسبب التبرعات

الأحد 07/مارس/2021 - 07:04 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طالب الحزب الجمهوري بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات، حيث يشعر بغضب بسبب استغلاله من قبل جمهوريين صوتوا لعزله.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته استنادا إلى مستشار لترامب، إن محاميه بعثوا إلى 3 مؤسسات وهي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الخاصة بانتخابات مجلس النواب، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، رسائل تطالب بوقف استخدام اسم الرئيس السابق وصورته.

وأفاد التقرير بأن "ترامب غاضب من أن اسمه يجري استغلاله من قبل مؤسسات تساعد جمهوريين دعموا عملية العزل ضده".

ومع ذلك قال مستشار الرئيس السابق للصحيفة إن "ترامب لا يزال متمسكا بالحزب الجمهوري، لكن ذلك لا يعطي أحدا (إن كان صديقا أو عدوا) لاستخدام صورته دون السماح".

وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري أول رئيس أمريكي واجه عملية عزل مرتين، وكانت أولاهما عام 2019 وجرت الثانية في 2021، وتمت تبرئته كلا المرتين من قبل مجلس الشيوخ.

وخسر ترامب، الذي شهدت فترة ولايته فضائح كثيرة، انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي، جو بايدن.

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