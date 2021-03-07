«الإحصاء»: استقرار إنتاج السولار عند 627 ألف طن شهريًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقرار إنتاج السولار شهريًا عند مستوى 627 ألف طن خلال ديسمبر الماضي دون تغير عن العام السابق، بينما ارتفع الاستهلاك من 994 لـ1064 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.وأضاف جهاز الإحصاء أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 4.2 مليون طن خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 4.4 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لـ3.8 مليون طن مقابل 3.6 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.