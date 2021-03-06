رئيس وزراء السودان يزور القاهرة يومى 11 و12 مارس

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان تعد الأولى للرئيس بعد تشكيل المجلس السيادى الانتقالى بالسودان، وتحظي بأهمية كبيرة كعادة العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، وعلى هذا المستوى من الزيارات الرئاسية.وأضاف «راضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس السيسي مع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تناول العلاقات الثنائية والقضايا المهمة في كل المجالات بشكل استراتيجي بين البلدين، أما لقاء الرئيس مع عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، تناول الشق الخاص بالتعاون المدنى وتفعيل الآليات الموجودة بين البلدين.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، تم الاتفاق على زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا يومى 11 و12 مارس الجاري، لمتابعة نتائج الزيارة.