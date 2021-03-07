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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ميجان تتحدث.. ماذا أظهره فيديو دوقة ساسكس قبل لقاء أوبرا؟

الأحد 07/مارس/2021 - 12:41 ص
ميجان ميركل
ميجان ميركل
غادة موسى
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يطل غدًا، الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل على المشاهدين في أول ظهور متلفز لهما منذ انسحابهما من العائلة المالكة في مقابلة مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري على شبكة سي بي إس.

اللقاء المثير يأتي بعد أسبوع فقط، من تأكيد هاري أنها لن تعود مع زوجها إلى العائلة المالكة، وسيستقرا في سانتا باربرا.

وقال متحدث باسم الزوجين إن هاري وميجان ما زالا ملتزمين بواجبهما على الرغم من هذه الخطوة، التي شهدت أيضًا، إزالة ألقاب هاري العسكرية والعديد من الأمور اللذان كانا يرعاها.

وظهر هاري في مقطع مدته 17 دقيقة في برنامج Late Show مع زميله البريطاني جيمس كوردن، الذي صدر الجمعة الماضي والذي ظهر فيه بأسلوب جديد وهو يتحدث بصراحة عن كلمات آرتشي الأولى، وعلاقته بزوجته والصحافة وأفكاره حول عائلته.

وظهرت ميجان في مقطع قصير في مكالمة FaceTime مع كوردن، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تكون المقابلة مع وينفري فرصة لها لإبداء رأيها.

سيكون الأمر دراماتيكيًا
ظهرت وينفري في المقطع الدعائي وهى تقول لميجان: "لقد قلت بعض الأشياء الصادمة هنا"، كما تطرح أسئلة رئيسية مثل:"هل كنت صامتة أم تم إسكاتك؟" وتم ضبطه على موسيقى درامية ومع لقطات سريعة ولقطات لهاري يبدو فيها حزينًا.

ميجان تتحدث وحدها
كانت القناة قد أعلنت أن بدء المقابلة ستكون بين وينفري وميجان فقط، مع حديث الأمير هاري في فقرة ختامية، حيث يؤكد المقطع أنه في معظم المقابلة، جلست ميجان بمفردها مع أوبرا قبل أن يدعوا هاري للانضمام.

ديانا
في المقتطف الثاني، شوهد هاري يتحدث عن والدته الراحلة ديانا أميرة ويلز التي توفيت 1997:"بالنسبة لي أنا مرتاح حقًا وسعيد لكوني جالسًا هنا أتحدث إليكم وزوجتي بجانبي"، متابعا أن أكبر مخاوفه أن "التاريخ يعيد نفسه"، فيما يتعلق بمعاملة والدته على يد الصحافة.

وبعد مقابلته مع جيمس كوردن، التي وصف فيها هاري البيئة الإعلامية في المملكة المتحدة بأنها "سامة" بالنسبة له ولأسرته وكانت تدمر صحته العقلية، من المتوقع أن تتعرض الصحافة لمزيد من الضربات بعد كشف الزوجان في مقابلة وينفري عن سبب مغادرتهما.

لم يتم تصويره في المنزل
ووفقًا لموقع الإندبندنت، أكد الصحفي الملكي أوميد سكوبي أن المقابلة لم تتم في منزل الزوجين في مونتيسيتو، لكن في مكان منفصل في سانتا باربرا، كاليفورنيا، فمنزلهما الجديد هو أمر خاص بهما.

ميجان حامل
تم الإعلان عن حلقة أوبرا في 16 فبراير أى بعد يومين فقط من إعلان الزوجين أنهما كانا يتوقعان طفلًا ثانيًا في عيد الحب.

في المقطع، يمكن رؤية ميجان بوضوح وهى تحتضن جنينها، وعلى الرغم من عدم معرفة موعد تصوير المقابلة يُفترض أنها حدثت منذ منتصف فبراير عندما تم الإعلان عن الحمل.

كان من المفترض أن يكون العرض الخاص مدته 90 دقيقة، وتم الآن تمديد الفترة الزمنية إلى ساعتين، ما يعني أنه سيتم تشغيله الآن من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت شبكة سي بي إس سابقًا إنه سيتم إجراء مقابلة مع الدوقة حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك "الدخول في الحياة كملكية، والزواج، والأمومة" وكيف تتعامل مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف.

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