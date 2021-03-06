حنين حسام تعود للسوشيال ميديا بـ«فستان فرح» (صور)

عادت حنين حسام، لمنصات التواصل الاجتماعى من جديد، من خلال سيشن "فستان الفرح"، والذى نوهت قبل ذلك عنه.ونشرت اليوتيوبر حنين حسام، الصور التى أعجب بها الكثيرين، حيث شجعها البعض بالاستمرار فى مجال عرض الأزياء والموضة.وكانت قد نشرت اليوتيوبر حنين حسام، فيديو فور خروجها من السجن تعتذر فيه عما أثير بسببها، معلنة تغيير طريقة وجودها بالسوشيال ميديا.وواجهت حنين حسام، الكثير من الانتقادات العام الماضى، بسبب فيديوهات نشرتها عبر حسابها بمنصة "تيك توك"، حيث طالبت بعض الفتيات بالانضمام لجروبات تعارف، الأمر الذى تسبب في موجة عارمة من الانتقادات لها، حيث وجهت لها تهم الإتجار بالبشر والترويج لأعمال منافية للآداب.