رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

السبت 06/مارس/2021 - 06:15 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم السبت، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19047 طنًا، تشمل 3400 طن رمل، و15304 أطنان فوسفات، و125 طن بطاطس، و218 طن خشب زان.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75864 طنًا، تشمل 35208 أطنان ذرة، و1733 طن خشب زان، و24068 طن قمح، و1707 أطنان صودا، و9316 طن خردة، و2472 طن حديد، و400 طن زيت، طعام و3949 راس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 960 طنًا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة تشمل خضراوت (طماطم وخرشوف)، وحاصلات زراعية (بصل وتوم وكتان وليمون )، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، وهولندا، وإسبانيا، وروسيا، والصين، وإنجلترا، وهونج كونج، وبنجلاديش، وإيطاليا، وسلوفينيا.

و بلغ عدد الحاويات الوارد 946 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118700 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125782 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح متجها إلى صوامع الفيوم، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2928 شاحنة.

موضوعات متعلقة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الصور

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ