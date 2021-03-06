تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم السبت، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19047 طنًا، تشمل 3400 طن رمل، و15304 أطنان فوسفات، و125 طن بطاطس، و218 طن خشب زان.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75864 طنًا، تشمل 35208 أطنان ذرة، و1733 طن خشب زان، و24068 طن قمح، و1707 أطنان صودا، و9316 طن خردة، و2472 طن حديد، و400 طن زيت، طعام و3949 راس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 960 طنًا.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة تشمل خضراوت (طماطم وخرشوف)، وحاصلات زراعية (بصل وتوم وكتان وليمون )، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، وهولندا، وإسبانيا، وروسيا، والصين، وإنجلترا، وهونج كونج، وبنجلاديش، وإيطاليا، وسلوفينيا.و بلغ عدد الحاويات الوارد 946 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118700 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125782 طنًا.كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح متجها إلى صوامع الفيوم، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2928 شاحنة.