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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

السبت 06/مارس/2021 - 01:28 م
دومينك راب
دومينك راب
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أعلنت بريطانيا ترشيحها لأستاذ القانون الدولي "دابو أكاند"، نيجيري الأصل، للجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة.

وقال دومينك راب وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية والتنمية والكومنولث إنه "جرى اختيار البروفيسور أكاند أستاذ القانون الدولي بكلية بلافاتنيك في جامعة أوكسفورد بسبب خبرته القانونية التي تبلغ ثلاثين عاما، مما يجعله واحدا من أفضل الخبراء القانونيين في بريطانيا".

وقال وزير الدولة البريطاني، في بيان صحفي نُشر اليوم إن: "بريطانيا تؤيد دائما وبقوة لجنة القانون الدولي، وتفخر بمساهمات محامين بريطانيين دوليين في عمل اللجنة، وأعتقد أن البروفيسور أكاند مؤهل تماما لتعزيز هذه المساهمات".

وأوضح أن: "البروفيسور أكاند كان مستشارا لعشرات الدوريات المتخصصة في القانون الدولي بكل من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا وقام بتمثيل حكومات وأفراد في قضاياهم أمام العديد من المحاكم، وقام بإعداد أكثر من 60 بحثا ومقالا تم نشرها عن القانون الدولي، وعمل مستشارا لمنظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن البروفيسور أكاند سيتنافس على عضوية لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة مع ثمانية مرشحين آخرين من غرب أوروبا وثمانية مرشحين من دول أفريقية وسبعة من دول آسيا والمحيط الهادي وثلاثة من شرق أوروبا وستة من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

وأشار إلى أن عملية الانتخاب الحاسمة لأعضاء لجنة القانون الدولي ستجرى خلال شهر نوفمبر المقبل خلال فعاليات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم انتخاب 34 عضوا جديدا بلجنة القانون الدولي لفترة مدتها خمسة أعوام.

جدير بالذكر أن لجنة القانون الدولي كانت قد تأسست خلال عام 1947 لإعداد دراسات وتوصيات لغرض تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي.

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