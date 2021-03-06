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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون مرتقب بين جامعتي عين شمس وهيروشيما اليابانية

السبت 06/مارس/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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عقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المسئولين بجامعة هيروشيما باليابان.

وبحث الاجتماع، سبل تفعيل مشروع مرتقب لتفعيل عدد من المنح لطلاب الدراسات العليا من جامعة عين شمس، للدراسة بجامعة هيروشيما اليابانية.

حضر الاجتماع، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ا. د مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، د. هاني الشيمي المستشار الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو والباحث محمد عبد المجيد بكلية التربية بالجامعة.

يذكر أن المشروع المرتقب سيشمل 4 جامعات مصرية هي القاهرة، عين شمس، أسوان، وجامعة الوادي الجديد، حيث من المقترح أن يستمر هذا المشروع لمدة 5 سنوات، كما يشارك في المشروع عدد من الجامعات الإفريقية من كل من زيمبابوي ومالاوي.

واوضح ا. د أيمن صالح أن الدراسة ستكون لطالبين من طلاب الدراسات العليا عن طريق الدراسة عن بعد، وطالبين لإجراء أبحاث بجامعة هيروشيما باليابان في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم، بالإضافة إلى دورات للعدد من الطلاب اون لاين.

كما يتضمن المشروع تبادل زيارات بين طلاب الدراسات العليا مع طلاب جامعة هيروشيما وطلاب جامعة في ملاوي وأخرى في زامبيا بهدف توطيد أواصر الصداقة وليس فقط العلم، مشيرا إلى أن الدراسة في اليابان ستستمر لفترة من ثلاثة إلى تسعة أشهر.

ومن المقرر أن تكون الزيارات المتبادلة لفترات قصيرة وكذلك الدورات أون لاين.

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