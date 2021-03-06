بدء مباحثات السيسي والبرهان في الخرطوم

بدأ، منذ قليل، اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.ووصل الرئيس السيسي، اليوم السبت، إلى الخرطوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، وعدد من المسئولين بدولة السودان الشقيق.وجرت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي بالقصر الجمهوري، حيث استقبله رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وتأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر بين القيادتين؛ بما يعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن اللقاءات والزيارات العديدة التي يقوم بها المسئولون في كل من الخرطوم والقاهرة.