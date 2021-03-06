«تعليم الإسكندرية»: دخول الطلاب لمنصة الامتحانات تم دون مشاكل

أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن لجان امتحانات الصف الأول الثانوي واصلت أعمالها، اليوم السبت، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، موضحًا أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بالإسكندرية 50304 طالب وطالبة.وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفلسفة والمنطق، وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم، مشيرا أن الفترة الثانية مادة الامتحان ستكون مادة الفيزياءوالتي بدأت الساعة الثانية عشر.وأشار "سعد إلى أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي، تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم، كما أكد الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء المسح الحراري للطلاب والمعلمين والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد وعلي التعقيم قبل وبعد انتهاء اللجان.