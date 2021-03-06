وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات «أولى ثانوي»

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، وكذلك طلاب المرحلة الثانوية بمعهد النور للمكفوفين، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق اليوم السابع لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 - 2021، والتي بدأت من السبت السابع والعشرين من فبراير الماضي،و تفقد وكيل وزارة التعليم في الغربية، لجان الامتحانات بمدارس طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة للإدارة شرق طنطا، وأم المؤمنين الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين التابعتين لغرب طنطا.وقد تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، وحجرات "الكنترول" بالمدارس، وخلال المتابعة شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.يذكر أن الصف الأول الثانوي يؤدي اليوم رابع أيام الامتحان، حيث يؤدي الطلاب امتحاني الفلسفة والمنطق ثم الفيزياء، بدءً من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر إلا الربع ظهرًا، ثم يؤدي طلاب المنازل الامتحان بدءً من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة إلا الربع، وقد اطمئن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان وعدم وجود أي شكاوى من الدخول إلى منصة الوزارة المخصصة للامتحان.