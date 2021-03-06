رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات «أولى ثانوي»

السبت 06/مارس/2021 - 11:35 ص
امتحانات أولى ثانوي
امتحانات أولى ثانوي
طباعة
تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، وكذلك طلاب المرحلة الثانوية بمعهد النور للمكفوفين، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق اليوم السابع لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 - 2021، والتي بدأت من السبت السابع والعشرين من فبراير الماضي،

و تفقد وكيل وزارة التعليم في الغربية، لجان الامتحانات بمدارس طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة للإدارة شرق طنطا، وأم المؤمنين الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين التابعتين لغرب طنطا.
وقد تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، وحجرات "الكنترول" بالمدارس، وخلال المتابعة شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

يذكر أن الصف الأول الثانوي يؤدي اليوم رابع أيام الامتحان، حيث يؤدي الطلاب امتحاني الفلسفة والمنطق ثم الفيزياء، بدءً من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر إلا الربع ظهرًا، ثم يؤدي طلاب المنازل الامتحان بدءً من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة إلا الربع، وقد اطمئن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان وعدم وجود أي شكاوى من الدخول إلى منصة الوزارة المخصصة للامتحان.

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ

«مستقبل التراث العمراني للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«الإيسيسكو» تبحث مع مالي وأوغندا إطلاق برنامج لتحسين خدمات المياه بالمدارس

«الثقافة العراقية»: زيارة البابا فرنسيس إشاعة للمحبة والسلام