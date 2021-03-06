وصول الرئيس السيسى لمطار الخرطوم الدولى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، لمطار الخرطوم الدولي ليبدأ زيارته الرسمية للسودان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.