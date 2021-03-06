تداول إجابات امتحان الفيزياء لطلاب أولى ثانوي

تداول رواد مواقع التواصل إجابات امتحان الفيزياء، بالفترة الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر تطبيق «تليجرام»، حيث يؤدي الطلاب الآن امتحانهم الإلكتروني بمادة الفيزياء، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.