بلغاريا تعتقل 35 لاجئا وتعيدهم لتركيا

أعلنت بلغاريا عن اعتقال 35 طالب لجوء، قدموا من تركيا أغلبهم من العرب وترحيلهم، وفقا لجريدة "زمان التركية".وقالت قوات حرس الحدود في بلغاريا إنه تم القبض على 35 طالب لجوء، عبروا من ولاية كيركلاريلي الحدودية التركية، وسيعادون إلى تركيا مجددا.وتوصلت فرق قيادة الدرك الإقليمية إلى معلومات تفيد بوجود لاجئين في قريتي "أحمدلر" و"تاتليبينار" في منطقة "كوفجاز" بالقرب على الحدود البلغارية مع تركيا.وألقي القبض على 35 لاجئًا من العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا وفلسطين.من جانبها أعلنت تركيا عن نقل طالبي اللجوء، الذين تم فحصهم في مستشفى كيركلاريلي للتدريب والبحوث، إلى قيادة الدرك الإقليمي، وتسليمهم إلى مركز الترحيل في منطقة "Pehlivanköy".وتشتكي عدد من الدول المجاورة لتركيا من تساهل السلطات التركية مع المهاجرين الراغبين في عبور الحدود إلى دول أخرى.