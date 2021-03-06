«أول مرة نجربه».. «التابلت» يضاعف قلق الأمهات من «بعبع الثانوية»

انتشرت مجموعة من الأمهات أمام باب مدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد، وذلك لانتظار بناتهن وسيطر عليهن القلق من مادة الفيزياء التي يطلق عليها البعض "بعبع الثانوية العامة".وقالت والدة إحدى الطالبات بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، إن الثانوية العامة بشكل عام تشكل قلقًا بالنسبة لهم ومادة الفيزياء بشكل خاص، ولذلك يحرصون على المجيء مع بناتهن للامتحان."التابلت أول مرة نجربه وخايفين منه".. تقول والدة إحدى الطالبات، مؤكدة أن فكرة الامتحان إلكترونيًا تشكل بالنسبة لهم قلقًا كبيرًا كونها المرة الأولى التي يطبقونها، إضافة إلى تفشي وباء كورونا، وكذلك عدم وعي الطلاب تجاه الاهتمام بصحتهم والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.ويؤدي طلاب المرحلة الأولى اليوم السبت امتحان الفلسفة والمنطق، وللقسم العلمي الفيزياء من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديًا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبون بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.وكانت القرارات تتمثل في أداء الامتحانات للصف الأول الثانوي إلكترونيًا بداية من يوم السبت السابع والعشرين من فبراير حتى يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر مارس يكون آخر يوم في امتحانات الصف الأول الثانوي.