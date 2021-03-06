6 آلاف طالب بأولى ثانوي يبدأون امتحان الفلسفة والمنطق في أسوان

يستكمل، اليوم السبت، طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان، امتحانات الفصل الدراسي الأول، ووتوافد الطلاب على المدارس لأداء امتحاناتهم، حيث بدأت اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ضمن محافظات المرحلة الأولى.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم في مادة الفلسفة والمنطق، في الفترة الأولى، ثم يبدأ الساعة الـ11 صباحًا الفترة الثانية امتحان مادة الفيزياء، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوى (عام) 6106 طلاب في أسوان، يؤدون امتحانهم «أونلاين» على أجهزة التابلت.وفيما يخص التعليم الفني، يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الفني (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي، مزدوج)، ممن لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم 13918 طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) في عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.