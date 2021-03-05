ارتفاع صادرات مصر من الليمون لـ35.2 مليون دولار خلال 11 شهرا

تراجع جديد سجلته صادرات مصر من الحاصلات الزراعية على مدار أشهر العام الماضى بنسبة 7%، لتهبط إلى 1.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من البصل انخفضت إلى حدود 131.3 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 215.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 39%، كما انخفضت صادرات الطماطم من 38.6 مليون دولار لـ 22.7 مليون دولار، والقطن من 147 مليون دولار لـ 135.4 مليون دولار.وفى المقابل، ارتفعت صادرات مصر من الليمون لـ 35.2 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 25.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، والمانجو من 27.3 مليون دولار لـ 35.4 مليون دولار.