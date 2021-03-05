أمينة إبراهيم.. حكاية أكبر قارئة قرآن في مصر (صور)

بصوت قوي تقرأ القرآن ومن حولها يجلس عدد من السيدات يستمعن إليها، مع جمل تشجيعية مع نهاية كل آية «الله يفتح عليكي»، إنها أمينة إبراهيم سيدة مصرية تبلغ من العمر 80 عاما، فقدت بصرها منذ صغرها، وتمكنت من حفظ القرآن خلال ثلاثة سنوات، لتصبح بعد ذلك أشهر مقرئة قرآن في قريتها "الدير" التابعة إلى محافظة القليوبية.على مدى سنوات يطلب أهالي القرية من «أمينة» أن تقرأ لهم في منازلهم، سواء في حالة العزاء للسيدات، أو من أجل نشر البركة في البيت الذي تقرأ به، فهم يعتبرون زيارتها بمثابة البركة التي تحل في المنزل.وتحلم السيدة الثمانينية أن تحج بيت الله الحرام، وأن تزور المدينة المنورة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام.