بلومبرج: النفط الأمريكي يواصل تسجيل المكاسب

أعلنت وكالة بلومبرج الامريكية، اليوم، أن أسعار النفط، تواصل تسجيل المكاسب بعد قرار مجموعة دول "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل.ووفقا للوكالة في تقريرها، فقد صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.46% (2.21 دولار) إلى 66.04 دولار للبرميل.فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.61% (2.41 دولار) إلى 69.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، وقالت إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.