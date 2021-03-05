بلومبرج: النفط الأمريكي يواصل تسجيل المكاسب
الجمعة 05/مارس/2021 - 07:11 م
منار أحمدطباعة
أعلنت وكالة بلومبرج الامريكية، اليوم، أن أسعار النفط، تواصل تسجيل المكاسب بعد قرار مجموعة دول "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل.
ووفقا للوكالة في تقريرها، فقد صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.46% (2.21 دولار) إلى 66.04 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.61% (2.41 دولار) إلى 69.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، وقالت إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.
ووفقا للوكالة في تقريرها، فقد صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.46% (2.21 دولار) إلى 66.04 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.61% (2.41 دولار) إلى 69.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، وقالت إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.