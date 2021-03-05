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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خارجية إيران»: سنقدم خطة خاصة بالملف النووي

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:34 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
منار أحمد
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قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم، إن لدى إيران سياسة واضحة ولا يجب الخلط بينها وبين آراء بعض المسئولين الإيرانيين.

وأشار ظريف إلى أنه سيقدم بصفته وزيرا للخارجية وكبير المفاوضين خطة عمل ملموسة بالملف النووي.

وفي السياق، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس، إن طهران مستعدة للعدول عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي "بشروط".

وأوضح أن الرجوع عن خفض الالتزامات سيتحقق "في حال غيّر الطرف المقابل مواقفه الهدامة وعاد إلى تنفيذ التزاماته ورفع العقوبات"، مؤكدا أن "التجربة أظهرت أن الضغوط والتهديدات ضد إيران غير مجدية".

وأضاف أن "سياسات الغطرسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه إيران ستؤدي إلى تأزيم الوضع الراهن".

وبخصوص "الحوار الفني" الذي تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطلاقه مع إيران في أبريل، أشار كمالوندي إلى أنه "سيكون على مستوى مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأنه "سيبحث التعاون الفني بين طهران والوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات".

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