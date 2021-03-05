«رويترز»: لقاح أسترازينيكا فعال ضد سلالة كورونا المتحورة

أعلنت وكالة رويترز، اليوم، أن لقاح أسترازينيكا فعال ضد سلالة كورونا المتحورة في البرازيل.وتوقعت منظمة الصحة العالمية اليوم، انتهاء جائحة كورونا مطلع عام 2022.إلى ذلك، قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج إننا نعرف الآن المزيد عن فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي، وفق ما نقلت قناة "آر دي" التلفزيونية الدنماركية.كما أضاف "أسوأ سيناريو أصبح وراءنا.. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار".في الوقت نفسه، أشار إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود.كذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف بالضبط كيف سيتطور الوضع.وزفت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء الماضي، خبرا سارا للعالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معلنة انخفاض عدد الإصابات عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16 بالمئة.