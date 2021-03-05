تفاصيل كلمة الرئيس العراقي خلال زيارة البابا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، أن بلاده لن تقبل ممارسة الإرهاب باسم الدين، مشددا على أن العراقيين يستحقون مستقبلا أفضل.وفي كلمة رحب خلالها بزيارة البابا فرنسيس للعراق، قال صالح إن العراقيين يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الديني بين مختلف الطوائف.وشدد على أن العمل لاستئصال الإرهاب والفكر المتطرف وغرس قيم التسامح والتنوع مطلب ملح، وهو في غاية الأهمية لمستقبل الأجيال القادمة.وأوضح صالح أن الشعب العراقي كان ضحية لحروب عبثية وسياسات وقمع شمل كافة المواطنين من مختلف الأديان والطوائف والانتماءات، مشيرا إلى أنه لا بديل عن عراق مستقل بسيادة كاملة لمستقبل مزدهر.وشدد صالح على أن هناك تحديات جسيمة تواجه العراق وفي طليعتها إصلاح منظومة الحكم والعدل الاجتماعي والسيادة والحريات، هذا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.وطالب صالح بعودة المهجرين بما فيهم المسيحيين الذين هجروا العراق، لافتا إلى أهمية العمل على إعادة هؤلاء دون إكراه وعبر مغريات كاستتباب الأمن والتنمية الاقتصادية.وأوضح صالح أنه لا يمكن تخيل الشرق دون المسيحيين، مؤكدا أن استمرار هجرتهم إلى جانب الأقليات الأخرى سينعكس سلبا على المجتمعات وقيم العيش المشترك والتسامح.