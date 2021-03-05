غدًا.. رئيس وزراء ماليزيا يبدأ زيارة تشمل السعودية والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الجمعة اعتزام رئيس الوزراء الماليزي، محيى الدين ياسين، بدء زيارة رسمية للسعودية غدا السبت وحتى يوم 9 مارس الحالي، تليها زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوم 11 مارس الحالي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء سيجري خلال الزيارة محادثات افتراضية صوتية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنه سيجتمع مع ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.وتتضمن زيارة الرياض إجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.