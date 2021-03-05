«الترتيب المعجمي عند العرب».. بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل بمركز شباب فيصل محاضرة بعنوان "الترتيب المعجمى عند العرب" حاضرها الكاتب عادل رشوان أبو عيطة، الذى تحدث فى البدايةً عن تعريف المعجم بأنه كتاب يضم بين دفتيه مفردات لغة ما، ومعانيها واستعمالاتها فى التركيب المختلف وكيفية نطقها وكتابتها، مع ترتيب هذه المفردات بصورة من صور الترتيب التى غالبا ما يكون الترتيب الهجائي.وأوضح أبو عيطة الفرق بين المعجم اللغوى والموسوعة، بأن الموسوعة معجم ضخم يشمل مجلدات كثيرة المعاجم يتفاوت حجمها تباعا للغاية المنشودة، ومن أمثلة المواد الغير لغوية التى لا يهتم بها المعجم وتهتم بها الموسوعة أسماء الأعلام الجغرافية مثل الأقطار والمدن والأنهار والجبال والبحار والمحيطات، والأحداث التاريخية والتنظيمات الحكومية وغير الحكومية.. إلخ، ثم تحدث قائلًا عادةً ما تطلق كلمة معجم على المعاجم الشاملة ولكن كلمة معجم قد تطلق على ما يسمى على المعاجم الخاصة مثل معجم مترادفات- معجم ألفاظ القرأن االكريم... إلخ، كما تطلق على المعاجم ثنائية اللغة مثل معجم عربى إنجليزى وهى تختلف فيها لغة الشرح لغة المدخل، كما أقيمت أمسية شعرية لشعراء النادي.وأقيمت ببيت ثقافة كبريت بالقطاع الريفي محاضرة بعنوان "المواطنة والإنتماء" ألقاها مسئول النشاط، حيث تم الحديث والتأكيد علي أن الانتماء يشعر الإنسان بالتميز بأن له وطن يحميه ويحافظ عليه، وهو ما يجعل بداخلنا الشعور بالفخر نحوه والتضحية من أجله والدفاع عنه وحمايته، وتابع أنه ينبغي أن نقدم للوطن كل واجبنا نحوه كي نحصل على حقوقنا منه، وهذا الواجب يبدأ من كل مكان نعيش فيه من البيت إلى العالم الإنساني الذي انتمي إليه، بينما المواطنه هي أن أحب المكان الذي أحيا فيه واخلص له واشارك فيه واجعله افضل من خلال تحسين أوضاعه.