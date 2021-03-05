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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية صنع فوانيس رمضان 2021 بأشكال مختلفة

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:04 م
فوانيس رمضان
فوانيس رمضان
شيماء حسين
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مع اقتراب بدء الشهر الكريم يسارع الملايين من المسلمين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة طريقة عمل فوانيس رمضان 2021 في المنزل والذي يعد أحد وسائل إسعاد الأطفال بأجواء أيام الشهر المبارك، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير خطوات عمل الفانوس و مظاهر الاحتفال بالشهر في مصر وسائر البلاد الإسلامية والعربية.

صنع فوانيس رمضان 2021 في المنزل


الفانوس من وسائل البهجة للأطفال وارتبط بأجواء شهر رمضان حيث يلعب به الصغار أمام بيوتهم لذلك من أبرز طقوس رمضان شراء الفوانيس للأطفال وفي ظل الظروف الاقتصادية والأوضاع المادية التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 يسعى الكثير إلى صنعه منزليا عن طريق قطع كرتون وبعض الأدوات بسيطة المكونة من قلم رصاص و مسطرة و ممحاه للرسم و شريط لاصق  وأدوات للتلوين ووضع أشكال معبرة عن طقوس الاحتفال الرمضاني خاصة وأن كورونا مازالت تجبر الصغار على التباعد الاجتماعي خوفا من الإصابة .


خطوات عمل الفانوس المنزلي 2021 


نحضر قطعة الكارتون ونقسمها إلى 5 أجزاء متساوية ونرسم على إحداها شكل الفانوس ونضعها فوق بعضها البعض ونبدأ في تفريغ الشكل لنصنع 5 قطع على شكل فانوس متساوية ونبدأ بالشريط اللاصق في تركيب الأجزاء معا ليتكون شكل الفانوس ثم نبدأ في تلوينه ووضع أشكال مميزة تدل على الطقوس الرمضانية على الإطار الخارجي المصنوع من الكارتون أو صورة الطفل المصنوع له الفانوس خصيصا لإضافة البهجة له وتثبيتها عن طريق الغراء الأبيض لضمان عدم سقوطها أثناء اللعب كما يمكن طلاء الفانوس الكرتوني بقطع من قماش الخيامية المخصصة للزينة الرمضانية.

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كيفية صناعة الفانوس الخشبي


يشغل طريقة عمل فوانيس رمضان 2021 في المنزل بال الكثير من المواطنين حاليا نظرا لارتفاع أسعارها لذلك يسعي الكثير إلى تصنيعها منزليا عن طريق قطع الخشب لضمان عدم تكسيرها سريعا أثناء اللعب وذلك بإحضار منشار أركت لتقطيع الخشب عدة أشكال على هيئة فانوس ولصاقها لتكوين شكل الفانوس من مجسم خماسي عن طريق الغراء البيضاء ويمكن أيضا تزينة ووضع لمبة لإنارته يوميا ويمكن تصنيعه بالأحجار التي تناسب الكبار والصغار.

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