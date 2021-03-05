برلمان بلغاريا يُطالب بشراء لقاحات حصلت موافقات خارج الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة البرلمان في بلغاريا، تسفيتا كارايانشيفا، إن النواب طالبوا حكومة البلاد بإجراء مشاورات مع المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وبحث اختيارات شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد نالت موافقات خارج التكتل.وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الجمعة، يأتي القرار استجابة لدعوات المعارضة البلغارية التي تطالب بشراء لقاح "سبوتنيك في" الروسي.