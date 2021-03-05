رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها التريند.. من هي مصممة أزياء فستان دينا داش؟

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
تصدرت دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش التريند مساء أمس، وذلك بعد انتشار الفيديوهات الخاصة بحفل زفافها المميز الذي حضره أصدقائه، في أجواء شبابية مليئة بالمرح والفقرات المميزة.

كما أثنى العديد من المعجبين ورواد السوشيال ميديا على فستان دينا داش المصمم من قبل مرام برهان، فهو يحمل المزيد من التطريزات المختلفة وعلى هيئة "الكب"، ومعه طريحة طويلة تم الاستغناء عنها مع بدء الرقص خلال فعاليات الفرح.

أسست مرام برهان علامتها التجارية عام 2017 حيث عرفت بالتصميمات الملكية لفساتين الزفاف، والتطريزات المليئة بالفستان، وقدرتها على التلاعب بالقماش، لتبدو بشكل فخم وقيم.
بدأت أول خط أزياء لها بمجموعة كاملة من الأزياء الجاهزة، وبعد ذلك تم طلبها بمجموعة من الفساتين الخاصة فشعرت حينها بأن لديها توجه مختلف بنظرتها للسوق.

وارتدت ابنه ندى بسيوني في حفل زفافها من تصميم مرام برهان، كما ارتدت هنادي مهنى وليلى أحمد زاهر من فساتينها، وايضًا البلوجر مروة حسن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

تصريحات الرئيس السيسى عن «سد النهضة» تتصدر اهتمامات الصحف

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

الصور

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

إلغاء تحذيرات تسونامي في جنوب المحيط الهادئ بعد زلازل عنيفة

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حفل لمحمد يحيى ببيت العود.. الأربعاء

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين