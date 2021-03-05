بعد تصدرها التريند.. من هي مصممة أزياء فستان دينا داش؟

تصدرت دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش التريند مساء أمس، وذلك بعد انتشار الفيديوهات الخاصة بحفل زفافها المميز الذي حضره أصدقائه، في أجواء شبابية مليئة بالمرح والفقرات المميزة.كما أثنى العديد من المعجبين ورواد السوشيال ميديا على فستان دينا داش المصمم من قبل مرام برهان، فهو يحمل المزيد من التطريزات المختلفة وعلى هيئة "الكب"، ومعه طريحة طويلة تم الاستغناء عنها مع بدء الرقص خلال فعاليات الفرح.أسست مرام برهان علامتها التجارية عام 2017 حيث عرفت بالتصميمات الملكية لفساتين الزفاف، والتطريزات المليئة بالفستان، وقدرتها على التلاعب بالقماش، لتبدو بشكل فخم وقيم.بدأت أول خط أزياء لها بمجموعة كاملة من الأزياء الجاهزة، وبعد ذلك تم طلبها بمجموعة من الفساتين الخاصة فشعرت حينها بأن لديها توجه مختلف بنظرتها للسوق.وارتدت ابنه ندى بسيوني في حفل زفافها من تصميم مرام برهان، كما ارتدت هنادي مهنى وليلى أحمد زاهر من فساتينها، وايضًا البلوجر مروة حسن.