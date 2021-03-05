تحطم طائرة بدون طيار للجيش الألماني في أفغانستان

تحطمت طائرة بدون طيار خلال مهمة تابعة للجيش الألماني في شمال أفغانستان.وقال متحدث باسم قيادة العمليات العسكرية الألمانية اليوم الجمعة إن الطائرة المسيرة "هيرون 1" تحطمت في "سقوط تحت السيطرة" شرقي مدينة مزار الشريف، بسبب عطل فني، على الأرجح.وذكر المتحدث أن الجنود انتشلوا حطام الطائرة.ويتم استخدام الطائرات المسيرة "هيرون 1" في أفغانستان في مهام المراقبة والاستطلاع.ويشارك الجيش الألماني في مهمة التدريب "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان.