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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إصابة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد بوعكة صحية في لندن

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:28 ص
الشاعر بهاء الدين
الشاعر بهاء الدين محمد
محمد مجدي
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أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، عن إصابة ابنته شهد بوعكه صحية شديدة، خلال تواجدها في لندن.

وكتب الشاعر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":" "اذهب البأس رب الناس وأشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما"، وتابع "ادعوا لشهد بهاء، بالشفاء وأكيد حد فينا ربنا ها يستجيب له، وهى في غربة في لندن، ومش بايدينا بس انا على يقين ان ربنا هيحفظها، بستره العظيم، لأنه بيحبها، لأنها بنت محترمة وشاطرة، ومكافحة ولأنه عارف أنها أكتر واحدة حبيتها في حياتي كلها، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، وتحاذر، ربنا يطمني عليكيوكان نفسي ابقى جنبك".

يذكر أن آخر أعمال بهاء الدين محمد، هو تعاونه مع المطربة نادية مصطفى في أحدث أغنياتها، التي تحمل اسم "محتاجة" والتي تم طرحها الشهر الماضي على "يوتيوب"، والأغنية من ألحان وتوزيع محمد ضياء.

إصابة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد بوعكة صحية في لندن
إصابة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد بوعكة صحية في لندن

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