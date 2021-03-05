طليب ردًا على معارضة أمريكا قرار الجنائية الدولية: لا أحد فوق القانون

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي عن ولاية ميتشيجان من أصول فلسطينية رشيدة طليب "لا أحد فوق القـانون"، وذلك ردًا وانتقادًا لقرار الإدارة الأمريكية ومعارضتها بشدة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والتي جاءت على لسان وزير الخارجية أنطوني بلينيكن.وأضافت طليب، في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر": "إن المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة وعليها الواجب للتحقيق بشكل مستقل ونزيه وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في فلسطين وإسرائيل، ويجب أن لا تتدخل الولايات المتحدة في قدرتها على القيام بذلك"، وفقًا لما نقلته وكالة "وفا".وكان البيت الأبيض قد ذكر، مساء أمس الخميس، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أكدت في اتصال هاتفي وهو الأول منذ أدائها القسم القانونى مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معارضة الولايات المتحدة لإجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.