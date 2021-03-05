إيفرتون الرابع بالبريمييريج بعد فوزه على ويست بروميتش 1-0

احتل فريق إيفرتون، المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمييرليج) إثر فوزه بنتيجة 1 صفر، على مضيفه ويست بروميتش ألبيون في المرحلة الـ29 للدوري.أحرز هدف الفوز: البرازيلي ريتشارليسون (في الدقيقة 65).وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، فيما توقف رصيد ويست بروميتش عند 17 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، حسبما ذكر موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي.