حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 5 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدى اليوم الجمعة 5 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء ورويّة، وأن تفكر في خطط واضحة لتحركاتك المستقبلية.عاطفيًا: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه، اعتقادًا منك أنها قد تزعجه بعض الشيء.صحيًا: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.