مدير مركز قلب مطروح: تطعيم 29 بجرعات كورونا في اليوم الأول

قال الدكتور أحمد عز مدير مركز قلب مطروح، إنه تم تخصيص العيادات الخارجية للمركز لاستقبال المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا.وأكد «عز» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم استقبال المواطنين وتسجيل بيناتهم ثم فحصهم وقياس درجة الضغط والسكر ثم تبدأ عملية تطعيمهم ومتابعتهم 15 دقيقة.وأشار إلى أنه حصيلة التطعيم في اليوم الأول 29 مواطن، مؤكدا أن العمل مستمر بالمركز من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساءا حتى يتم تطعيم جميع مواطني مطروح الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة لتلقي تطعيم لقاح كورونا.