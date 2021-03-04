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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجموعة العمل الاقتصادية الدولية تحذر من انهيار شبكة الكهرباء الليبية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:54 م
انهيار شبكة الكهرباء
انهيار شبكة الكهرباء الليبية
عبير سليم
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أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية) إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، حاثين مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة، بشكل عاجل حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.

وشددت المجموعة في بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، على أنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021.

ونوه الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمرًا ملحًا، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت: "إن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي. لذا فإننا نحث جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معًا بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة".

وأشارت إلى أنه في حين أنه يجب معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، فمن الأهمية بمكان أن يلتئم مجلس النواب في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد.

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