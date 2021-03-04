هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

غنى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة، من خلال تقديم عددًا من أفضل الأغاني أبرزها «بلدي يا بلدي- قد ما عمري يكون»، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.وشكر هاني شاكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية التي استطاعت أن تواجه كورونا بالأدب والفن والثقافة، وأشاد بالمشروع القومي الذي أطلقته وزارة الثقافة لدعم كل قطاعات الثقافة بإطلاق فاعليات بالمحافظات تحت عنوان "عاصمة الثقافة".يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم، فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية وذلك في حفل كبير، ويستكمل الحفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.