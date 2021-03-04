التحالف العربي يحبط استهداف جنوب السعودية بصاروخ باليستي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه جازان جنوبي المملكة.وأكد التحالف العربي في بيان مساء اليوم، أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وذلك حسب قناة "العربية".وكان البرلمان العربي دعا في وقت سابق اليوم إلى تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر لمناطق في السعودية، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية ووضعها تحت ضغوط دولية لتتوقف عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران.