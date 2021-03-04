«التعاون الإسلامي» ترحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق بشأن الوضع بفلسطين
الخميس 04/مارس/2021 - 08:26 م
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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تناقلته وسائل الإعلام، بشأن إعلان رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وأكدت الأمانة العامة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الأمانة العامة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.