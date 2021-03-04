«التعاون الإسلامي» ترحب بإعلان الجنائية الدولية بدء تحقيق بشأن الوضع بفلسطين

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تناقلته وسائل الإعلام، بشأن إعلان رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.وأكدت الأمانة العامة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.