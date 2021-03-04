رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليمني يستعرض مع وزيرة الخارجية السويدية علاقات التعاون

الخميس 04/مارس/2021 - 08:12 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
أ ش أ
طباعة
استعرض رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها وتطويرها، والدعم السويدي للحكومة والشعب اليمني، وما تبذله من جهود لتحقيق السلام.

وناقش الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، في اتصال هاتفي اليوم الخميس- نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2021م، والذي نظمته افتراضيا الأمم المتحدة بالشراكة مع السويد وسويسرا، والرؤى المشتركة خلال الفترة القادمة؛ لتعزيز الاستفادة من التعهدات الإنسانية التي جاءت دون المطلوب، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن تقديره للدور السويدي الداعم للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب، ومشاركته في استضافة مؤتمر المانحين، وقبله استضافة مشاورات استوكهولم، لافتا إلى الدور المهم للسويد ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للدفع نحو عملية السلام، ووضع حد لتلاعب الحوثيين بملف خزان صافر، واستهدافهم المتكرر للمدنيين والنازحين في مأرب.

بدورها، عبرت وزيرة الخارجية السويدية، عن قلقها من التصعيد الجاري في مأرب وسقوط كثير من الضحايا، وجددت إدانة بلادها للهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة نهاية ديسمبر الماضي، وقدمت العزاء للضحايا والتمنيات بالشفاء للجرحى، مؤكدة ضرورة أن يرافق برامج الإغاثة برامج تنموية وبما يساهم في تحقيق الاستقرار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

الصور

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

الأكثر قراءة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الإتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس في طفولته مع والده

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم