رئيس الوزراء اليمني يستعرض مع وزيرة الخارجية السويدية علاقات التعاون

استعرض رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها وتطويرها، والدعم السويدي للحكومة والشعب اليمني، وما تبذله من جهود لتحقيق السلام.وناقش الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، في اتصال هاتفي اليوم الخميس- نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2021م، والذي نظمته افتراضيا الأمم المتحدة بالشراكة مع السويد وسويسرا، والرؤى المشتركة خلال الفترة القادمة؛ لتعزيز الاستفادة من التعهدات الإنسانية التي جاءت دون المطلوب، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام.وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن تقديره للدور السويدي الداعم للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب، ومشاركته في استضافة مؤتمر المانحين، وقبله استضافة مشاورات استوكهولم، لافتا إلى الدور المهم للسويد ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للدفع نحو عملية السلام، ووضع حد لتلاعب الحوثيين بملف خزان صافر، واستهدافهم المتكرر للمدنيين والنازحين في مأرب.بدورها، عبرت وزيرة الخارجية السويدية، عن قلقها من التصعيد الجاري في مأرب وسقوط كثير من الضحايا، وجددت إدانة بلادها للهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة نهاية ديسمبر الماضي، وقدمت العزاء للضحايا والتمنيات بالشفاء للجرحى، مؤكدة ضرورة أن يرافق برامج الإغاثة برامج تنموية وبما يساهم في تحقيق الاستقرار.