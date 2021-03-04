برلمان ليبيا يؤكد عقد جلسة منح الثقة للحكومة الإثنين

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الخميس، أن جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الجديد، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ستعقد بمدينة سرت.وأوضح بليحق، في بيان للمجلس عبر موقعه الإلكتروني، أنهم ملتزمون بعقد الجلسة في موعدها المقرر سابقا الاثنين الموافق الثامن من مارس الجاري.وأعلن الدبيبة، في وقت سابق اليوم، عن تقديم تشكيلته الوزارية إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح؛ لطرحها على البرلمان والتصويت عليها.