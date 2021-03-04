رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يمدد حال الطوارئ الصحية شهرِا آخر لمواجهة كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:08 م
طوارئ المغرب
طوارئ المغرب
وكالات
طباعة
قرر المغرب، اليوم الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة كوفيد-19، شهرا آخر حتى 10 أبريل، بينما تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس مع تلقيح أكثر من 3،7 مليون شخص.

وأفادت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي بأنها صادقت على مرسوم بتمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مرتقبا انتهاؤها في 10 مارس لشهر آخر، "حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19".

ونوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع، بنجاح حملة التطعيم ضد الفيروس، مشيرا في نفس الوقت إلى "الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب".

أسفرت الحملة التي انطلقت أواخر يناير اعتمادا على لقاحي أسترازينكيا وسينوفارم، عن تطعيم أكثر من 3،7 مليون شخص، بينهم أكثر من 360 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية، الأربعاء.

ويقارب مجموع المصابين بالوباء 885 ألفا، توفي منهم 8653 منذ ظهور الفيروس في المملكة قبل عام.

كذلك مددت السلطات، الإثنين الماضي، لأسبوعين إضافيين حظر التجول، المطبق من الساعة 21،00 وحتى الساعة 06،00، في كل أنحاء البلاد منذ أواخر العام الماضي. يضاف إلى ذلك حظر الحفلات والتجمعات واغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20،00.

تطمح حملة التطعيم المجانية إلى تلقيح 80 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم قرابة 35 مليونا.

وحصل المغرب حتى الآن على 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا ومليون جرعة من لقاح سينوفارم، بينما أعلنت الحكومة نهاية العام أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين.

وتراهن المملكة على هذه الحملة للعودة إلى حياة طبيعية، بعدما تسببت تداعيات الجائحة والجفاف في ركود اقتصادي العام الماضي بمعدل 6،3 بالمئة وفقدان أكثر من 430 ألف وظيفة، ليرتفع مجموع العاطلين عن العمل إلى نحو مليون ونصف مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

وصول جثمان كمال عامر إلى مقابر العائلة (صور)

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاي زي

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. جاليرى دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

متخصصون فى النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجى فى الترويج للكتاب

الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة