رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس يهنئ الوكلاء الجدد بمناصبهم

الخميس 04/مارس/2021 - 06:17 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
إسراء جمال
طباعة
التقى اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، بعميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور عمر الحسيني والوكلاء الجدد وهم الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدم التهنئة لهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح بمناصبهم الجديدة، وتم خلال اللقاء استعراض آليات الخطة الخمسية المعدة لكلية الهندسة، والتي تدعم إشراك القاعدة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم الرؤي المستقبلية والتي تتركز على إشراك شركاء من الخارج علي مختلف المحاور.

موضوعات متعلقة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقي لقاح كورونا في أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة

الأحد.. جاليري دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت