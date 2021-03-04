رئيس جامعة عين شمس يهنئ الوكلاء الجدد بمناصبهم

التقى اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، بعميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور عمر الحسيني والوكلاء الجدد وهم الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.وقدم التهنئة لهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح بمناصبهم الجديدة، وتم خلال اللقاء استعراض آليات الخطة الخمسية المعدة لكلية الهندسة، والتي تدعم إشراك القاعدة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم الرؤي المستقبلية والتي تتركز على إشراك شركاء من الخارج علي مختلف المحاور.