5 نواب يغيّبهم الموت مع بداية برلمان 2021: مَن هم؟

• سعد الجمال

• فوزي فتي

• جمال حجاج

• حسن عيد

غيّب الموت اليوم، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي لبرلمان 2021.وتوفى عامر بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من تلقي العلاج، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، وتمتع الراحل بتاريخ طويل سياسي وعسكري، وشغل العديد من المناصب المدنية البارزة على رأسها، محافظًا لمطروح وأسوان كما تولى عامر رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث استمر السياسي البارز في منصبه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي الجديد.وبوفاة اللواء كمال عامر، يصبح عدد النواب الذين غيّبهم الموت في الفصل التشريعي الجديد 5 أعضاء، ووفقا لقانون المجلس سيتم تصعيد أحد النواب من قائمة الاحتياطى عن ذات المقعد.«الدستور» يرصد في السطور التالية عدد النواب الراحلين حتى الآن:أحد أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطي.ورحل النائب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته آية فوزي فتي.توفى متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.أعلنت عائلته وفاته مساء 25 ديسمبر، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر، الخميس، قرارًا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.