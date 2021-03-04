رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

5 نواب يغيّبهم الموت مع بداية برلمان 2021: مَن هم؟

الخميس 04/مارس/2021 - 05:51 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
إسلام نصير
طباعة
غيّب الموت اليوم، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي لبرلمان 2021.

وتوفى عامر بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من تلقي العلاج، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، وتمتع الراحل بتاريخ طويل سياسي وعسكري، وشغل العديد من المناصب المدنية البارزة على رأسها، محافظًا لمطروح وأسوان كما تولى عامر رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث استمر السياسي البارز في منصبه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي الجديد.

وبوفاة اللواء كمال عامر، يصبح عدد النواب الذين غيّبهم الموت في الفصل التشريعي الجديد 5 أعضاء، ووفقا لقانون المجلس سيتم تصعيد أحد النواب من قائمة الاحتياطى عن ذات المقعد.

«الدستور» يرصد في السطور التالية عدد النواب الراحلين حتى الآن:

• سعد الجمال
أحد أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطي.

• فوزي فتي
ورحل النائب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته آية فوزي فتي.

• جمال حجاج
توفى متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.

• حسن عيد
أعلنت عائلته وفاته مساء 25 ديسمبر، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.

تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر، الخميس، قرارًا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقي لقاح كورونا في أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الأحد.. جاليري دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

متخصصون في النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجي في الترويج للكتاب

«ضي» يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي